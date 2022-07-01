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Франция дополнительно передаст Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику, - Макрон

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Франция дополнительно передаст Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику, - Макрон
Франция дополнительно предоставит Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter.

"Франция оперативно доставит Украине необходимое для защиты оборудование, в том числе еще 6 гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники", - говорится в сообщении.

В другом сообщении Макрон отметил, что в НАТО решили "усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины".

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Візьміть свої САУ "Богдана" розробки яких вам залишив "барига" і не чіпайте і небрудніть Макрона, який хоч щось, а дає. Запитайте у профффесора Володі, чому він все витратив на "веклике крадівництво", а не на ракети і САУ. Макрона вибрали французи і він робить все, щоб жили мирно французи, а у вас Боневтік і мільйони 73%, які забажали поржать.
  • Роман Дузинкевич
    Макрон, що за дріб'язковість, давай все, що у вас є: ви і так не будете тим воювати і здасте все нацистам як у 1940 році.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Франції-додатковий респект...
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