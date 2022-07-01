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В результате удара по жилому дому и базе отдыха в Одесской области погибли 20 человек, ранено 38, - ОК "Південь" ВИДЕО (обновлено)

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В результате удара по жилому дому и базе отдыха в Одесской области погибли 20 человек, ранено 38, - ОК "Південь" ВИДЕО (обновлено)
В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 по направлению Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесщины 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и база отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Количество погибших в результате ракетных ударов по многоэтажке и базе отдыха в Одесской области составляет 17 человек, среди которых один ребенок.

Оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы.

Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

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Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:15 при разборе завалов девятиэтажного жилого дома в пгт Сергеевка дополнительно изъяты тела 2 человек. Всего в результате удара погибли 16 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка).

По уточненной информации, в результате удара по территории базы отдыха в пгт Сергеевка погибли 2 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются.

Согласно последним данным ГСЧС, на данный момент известно о 19 погибших и 38 пострадавших, из которых 6 детей.

Отмечается, что организовано взаимодействие со всеми службами и военной администрацией. Работают психологи ГСЧС.

По состоянию на 13:30 в результате ракетного удара по пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погибли 20 человек (16 человек - жилой дом и 4 человека - база отдыха, из них 1 ребенок), пострадали 38 человек (37 человек - жилой дом, с них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек.

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Топ комментарии

  • VV SH e45b0889
    До чого хворий народ. Не в ***** там справа. Вони там всі моральні виродки.
  • Ukraine Press
    Кацапы, вы все одинаковые, вы просто ущербные мрази, которые наслуждаются убийствами и страданиями людей. Вы нация террористов и подонков!
  • Ukraine Press
    Вот в этом вся ваша низость и трусость, вы не можете воевать против армии, вы обсыраетесь и убегаете как девочки, зато прекрасно воюете с мирным населением, вы боитесь НАТО, ибо будете уничтожены в считанные часы, поэтому вы, как ущербные сцыкуны, нападаете только на те страны, которые не могут вам дать сдачи, но с Украиной вы просчитались, поэтому и беситесь.
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