В результате вооруженной агрессии РФ в Украине 343 ребенка погибли, более 635 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 1 июля 2022 более 978 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 343 ребенка погибли и более 635 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 339, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, в ночь на 1 июля войска страны-агрессора совершили ракетные обстрелы Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей - 4 и 17 лет.

28-29 июня из-за обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры г. Лисичанск Луганской области погибла девочка 13 лет.

Также сообщается, что 29 июня в результате обстрела врагом с. Павловка Марьинского района Донецкой области ранен 5-летний мальчик.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.