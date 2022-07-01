Австралия ввела санкции против 16 россиян, среди которых Кабаева, Патрушев и Путины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.
Правительство Австралии 1 июля добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, занимающая должность главы правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа".
Также в санкционный список попали и племянники российского президента Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.
Кроме того, под ограничения попали:
– близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения Александр Плехов
– сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов
– председатель правления банка Россия Михаил Клишин
– гендиректор Росгеологии Сергей Горьков
– девелопер Год Нисанов
– министр строительства Ирек Файзуллин
– министр транспорта Виталий Савельев
– министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев
– детский омбудсман Мария Львова-Белова
– олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин
– президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий