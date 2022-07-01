Утром Николаев подвергся ракетным обстрелам, 1 ракету сбила ПВО. Есть прилет по предприятию, - Ким

Утром, 1 июля, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

В другом сообщении он уточнил, что 1 ракету сбила ПВО. Зафиксирован прилет по одному из предприятий города. Пока без жертв.

Комментируя ситуацию в регионе за сутки, Ким отметил, что среди дня, 30 июня, Корабельный район Николаева был обстрелен реактивными системами залпового огня "Смерч" с запрещенными кассетными снарядами. Потерпевших нет.

"Баштанский район: вчера, 30 июня, во второй половине дня была обстреляна Ингульская громада. Обстрелы были вне населенных пунктов. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует свет. По предварительной информации пострадавших нет.

1 июля, около 04:30, обстрелам подверглась Широковская громада. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил Ким.

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В Николаевском районе вчера, 30 июня, с 16:50 на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской громады зафиксированы обстрелы вражескими кассетными боеприпасами окрестностей с. Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет.

Также 30 июня, примерно с 20.55, были обстрелы с. Засилье Первомайской громады. В результате чего произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения.

Ночью, 1 июля, обстрелы подверглись с. Лиманы Галицыновской громады. Потерпевших нет.

Утром, 1 июля, был обстрелян с. Старая Богдановка Радсадовской громады. В результате – разрушение инфраструктуры. Потерпевших нет.

Утром, 1 июля, около 05:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработало ПВО, пораженная ракета ориентировочно упала на границы с Кировоградской областью. По состоянию на 08:20 идут поиски падения.

В Вознесенском районе день и ночь прошли относительно спокойно.