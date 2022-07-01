Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 750 человек, 217 самолетов, 186 вертолетов, 1577 танков и 3736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 июля потери личного состава противника составляют около 35 750 человек.