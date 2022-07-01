Во время Первой чеченской войны было возбуждено дело о геноциде, который совершала армия РФ, собрано 64 тома материалов, - генпрокурор Ичкерии Сербиев

Российские оккупанты, которые совершают зверства на территории Украины, во время Первой чеченской войны также совершали военные преступления.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил генпрокурор Чеченской Республики Ичкерия Хаваж Сербиев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после первой чеченской войны в генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело о геноциде.

"Она была сконцентрирована в аппарате генпрокуратуры с распределением по каждому району нашей территории. В каждом районе расследовались факты геноцида, военных преступлений российской армии. И стекалось все в общее уголовное дело, доведенное до 64 томов. Каждый том - это по меньшей мере 400 страниц. Это то, что мы успели охватить", – рассказал Сербиев.

Читайте: В Чечне похищают мужчин, чтобы отправить их добровольцами на войну в Украину

Но, продолжил генпрокурор, до начала второй агрессии России не удалось даже определенное количество из этого материала передать Гаагскому трибуналу.

"Потому что Россия внутри Чечни создала огромные проблемы, вал за валом накладывались события друг на друга. Правоохранительные органы и, конечно, генпрокуратура, мы просто физически не успевали довести до логического завершения хотя бы часть этого дела по военным преступлениям российской военщины в Чеченской Республике". мы не успели", - объяснил Сербиев.

Однако уже во время второй агрессии часть материалов смогли передать Гаагскому трибуналу.

"Было передано около 12 томов материалов. Часть вернули, которые были несоответствующе оформлены по нормам международного права. У нас не было ни одного опыта. Оставили только 6 томов. Затем снова начались активные военные действия, и вскоре полностью была оккупирована вся территория. И дальнейший процесс , опять же, был приостановлен", - добавил он.

Также читайте: Конгресс США стремится объявить войну Путина геноцидом, - Foreign Policy