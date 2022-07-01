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Во время Первой чеченской войны было возбуждено дело о геноциде, который совершала армия РФ, собрано 64 тома материалов, - генпрокурор Ичкерии Сербиев

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Во время Первой чеченской войны было возбуждено дело о геноциде, который совершала армия РФ, собрано 64 тома материалов, - генпрокурор Ичкерии Сербиев
Российские оккупанты, которые совершают зверства на территории Украины, во время Первой чеченской войны также совершали военные преступления.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил генпрокурор Чеченской Республики Ичкерия Хаваж Сербиев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после первой чеченской войны в генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело о геноциде.

"Она была сконцентрирована в аппарате генпрокуратуры с распределением по каждому району нашей территории. В каждом районе расследовались факты геноцида, военных преступлений российской армии. И стекалось все в общее уголовное дело, доведенное до 64 томов. Каждый том - это по меньшей мере 400 страниц. Это то, что мы успели охватить", – рассказал Сербиев.

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Но, продолжил генпрокурор, до начала второй агрессии России не удалось даже определенное количество из этого материала передать Гаагскому трибуналу.

"Потому что Россия внутри Чечни создала огромные проблемы, вал за валом накладывались события друг на друга. Правоохранительные органы и, конечно, генпрокуратура, мы просто физически не успевали довести до логического завершения хотя бы часть этого дела по военным преступлениям российской военщины в Чеченской Республике". мы не успели", - объяснил Сербиев.

Однако уже во время второй агрессии часть материалов смогли передать Гаагскому трибуналу.

"Было передано около 12 томов материалов. Часть вернули, которые были несоответствующе оформлены по нормам международного права. У нас не было ни одного опыта. Оставили только 6 томов. Затем снова начались активные военные действия, и вскоре полностью была оккупирована вся территория. И дальнейший процесс , опять же, был приостановлен", - добавил он.

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    А у якій війні вони воювали інакше? Може в Афганістані? А може у Другій світовій? Геноцид народів це і є основа їхньої імперії, з часів її заснування Ордою.
  • Eques Patriam
    Московити інакше не вміють.

    Їх методи з моменту їх появи не міняються. Як колись більше чим півтисячоліття назад вони зробили геноцид всіх жителів Новгородської республіки, топили та різали дітей, а потім ще століття чистили територію. Так само вони діяли за ссср тими усіма голодоморами, червоними терорами. Так само вони діяли в Ічкерії. Так само вони пробували діяти в Україні тепер, одне що їм часу не хватило і все видно, а тому проблемно все для них. І я більше чим впевнений що це не весь список де і коли вони робили геноциди.
  • 5 копійок
    Казламордія тільки і живе війнами. По іншому існувати вони не вміють.
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