Еще 6 фрагментов тел обнаружили под завалами ТЦ в Кременчуге, - ГСЧС

Под завалами ТЦ "Армстор" в Кременчуге, в который попала российская ракета, обнаружили еще 6 фрагментов тел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 29 июня известно о 18 погибших украинцах и 65 пострадавших. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Смотрите также: Ракеты выпустили из Курской области: СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТРЦ в Кременчуге. ВИДЕО