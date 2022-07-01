За минувшие сутки войска РФ убили 4 и ранили 18 человек в Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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За минувшие сутки, 30 июня, российские войска убили 4 мирных жителей Донбасса, еще 18 человек получили ранения.
Об этом сообщил в Телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 30 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Красногоровке, Авдеевке, Остром и Северском. Еще 18 человек получили ранения", - написал глава ОВА.
Согласно опубликованной инфографике, всего с начала полномасштабного вторжения российские захватчики убили 545 и ранили 1425 гражданских лиц в Донецкой области.
Отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.