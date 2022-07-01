С сегодняшнего дня начал действовать визовый режим с РФ, - Госпогранслужба

С 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с гражданами Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.

"Безвиз для кацапстана ВСЕ! Ушел за русским кораблем!!! С сегодняшнего дня на границе начало действовать решение Правительства Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян.

Путешествия без визы – это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И Россия в этот список явно не попадает", - говорится в сообщении.

По словам Дейнеко, теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

"И хочу предупредить граждан эрефии: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте!" - подытожил глава ГПСУ.

Отдельно информирую орков вс рф. Чтобы вы не утруждали себя нововведениями в правилах пересечения границы Украины, наши защитники всегда помогут уменьшить среди вас количество желающих получить визу. А таких уже скопилось более 35 тысяч. Нет москаля – не нужно визы!"

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