Враг обстрелял из минометов и АГС Черниговщину, - ОК "Північ"

Вчера, 30 июня 2022 года, вечером около 23 часов зафиксирован вражеский обстрел Семеновской громады на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Первоначально было зафиксировано 10 взрывов, вероятно из миномета, в районе населенного пункта Леоновка. Далее зафиксировано еще шесть взрывов в районе населённого пункта Николаевка. А также сообщено о четырех взрывах, предположительно из АГС, в районе населенного пункта Леоновка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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