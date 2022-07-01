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Пропаганда РФ активно распространяет нарратив о вероятности нападения войск Беларуси на Украину, - ЦПД

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Пропаганда РФ активно распространяет нарратив о вероятности нападения войск Беларуси на Украину, - ЦПД
Российские пропагандисты активно распространяют информацию о высокой вероятности нападения белорусских войск на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты России резко увеличили количество информационно-психологических мер по высокой вероятности нападения на Украину белорусских войск.

Для этого враг использует:

- устойчивое выражение "ракетный удар будет в 04:00";
- ссылка на анонимный авторитет, в частности "где-то из СБУ", "человек с верхов говорил, что в эту субботу точно пойдут", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты пытаются начать кампанию с нарративом об открытии границ для мужчин.

"Цель – провоцирование панических настроений внутри Украины для внутренней раскачки ситуации. По данным ГУР МО, Беларусь не сформировала на границе ударные группировки для возможного нападения, а для их формирования нужно минимум две недели", - подчеркнули в ЦПИ.

Читайте: Роспропаганда отчаянно пытается сформировать впечатление, что весь мир призывает Украину сдаться Кремлю, - Центр противодействия дезинформации

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Бульбошобла це не те що може спровокувати паніку в Україні. Якщо "втАрАя ариіА міра" не змогла змусити Україну панікувати то бульбошобла і подавна...
  • Серьога Харківський
    Так умиляют наши ушлепки которые говорят "белАрусцы не такие они не пойдут войной, они сразу перейдут на сторону Украины", пойдут, ещё как пойдут и будут убивать и насиловать как русня ******, снимите розовые очки, белАрусцы такое же говно ****** как и свинопсы.
  • Ukraine Press
    Ага, вот только не надо забывать, что нынешняя армия не способна даже приграничные районы сильно покошмарить, для этого нужно увеличивать армию, то есть раздать оружие насселению, которое его ненавидит и хрен знает, как себя поведет. Во вторых, армия может начать массово здаваться или вообще развернутся и на Минск пойти, перестреляв расейску. офицерню, которая сейчас там всем заправляет, ********* ей ничего сделать не сможет сейчас, потому что загрузла в Украине. И наконец, самое главное, если он введет войска в Украину, вся власть перейдет "союзному-государству" тогда алкашенко потеряет абсолютно всю власть и ***** его уберет, алкашенко это прекрасно понимает.
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