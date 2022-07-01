Россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", - разведка Великобритании

Причиной отступления войск РФ с острова Змеиный стала растущая уязвимость к украинским ударам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минобороны Великобритании.

30 июня 2022 года Министерство обороны России объявило об отводе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Остров был захвачен Россией в первый день вторжения и расположен вдоль главных судоходных путей в Одессу и прилегающих к ней портов.

В Минобороны Британии напоминают, что Вооруженные силы Украины на протяжении последних недель наносили ракетные и беспилотные удары по российскому гарнизону. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы воспрепятствовать российским военно-морским кораблям, пытавшимся пополнить запасы на острове.

"Россия, скорее всего, отошла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", как она утверждает", - говорится в сообщении.

Отдельно британская разведка обращает внимание на заявления российских сухопутных сил о захвате села Привиль к северо-западу от Лисичанска на Донбассе.

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"Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ", - говорится в обзоре.