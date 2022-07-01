Столичные школы 1 сентября начнут обучение офлайн, - КГГА

Киевские школы продолжают подготовку к новому учебному году. Город будет готов начать учебный год стандартно, 1 сентября, в режиме офлайн.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Самая главная задача на новый учебный год - это безопасность учеников и учителей. Именно эта тема стала основной в подготовке школ. В первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно с этим продолжается процесс и проверки объектов. Укрытий школ - там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и прочего необходимого. Для тех школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено убежище в шаговой доступности. В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по действиям под время воздушной тревоги", - отметила Фиданян.

Также она добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

"Мы понимаем, что далеко не все могут вернуться за парты, а некоторые даже остались на оккупированной территории. Именно поэтому мы должны быть максимально гибкими и дать возможность юным украинцам продолжить обучение в наших школах и по нашей стандартной программе", - подчеркнула Елена Фиданян.

Читайте: Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме, на прифронтовых и оккупированных территориях в онлайн-формате, - Шмыгаль

Подготовка к открытию первого сентября проводится во всех 422 школах Киева.