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Столичные школы 1 сентября начнут обучение офлайн, - КГГА

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Столичные школы 1 сентября начнут обучение офлайн, - КГГА
Киевские школы продолжают подготовку к новому учебному году. Город будет готов начать учебный год стандартно, 1 сентября, в режиме офлайн.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Самая главная задача на новый учебный год - это безопасность учеников и учителей. Именно эта тема стала основной в подготовке школ. В первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно с этим продолжается процесс и проверки объектов. Укрытий школ - там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и прочего необходимого. Для тех школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено убежище в шаговой доступности. В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по действиям под время воздушной тревоги", - отметила Фиданян.

Также она добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

"Мы понимаем, что далеко не все могут вернуться за парты, а некоторые даже остались на оккупированной территории. Именно поэтому мы должны быть максимально гибкими и дать возможность юным украинцам продолжить обучение в наших школах и по нашей стандартной программе", - подчеркнула Елена Фиданян.

Читайте: Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме, на прифронтовых и оккупированных территориях в онлайн-формате, - Шмыгаль

Подготовка к открытию первого сентября проводится во всех 422 школах Киева.

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Топ комментарии

  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Щоб кацапи ракету запустили як у ТЦ? Сподіваюся батьки не відправлять дітей.
  • Tui Yii
    Паралельно з цим триває процес і перевірки об'єктів укриття шкіл - там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Фіданян. Джерело: https://censor.net/ua/n3351414

    Пилять, ну дол...бы конченые, ВСЕ новострои после совка - нерасчитывались на бомбежки, те подвалы которые наготовили - куета, ибо несущие конструкции не расчитаны на точки,колибри и пр. парашенскую куету.
    Какая нахрен кроковая доступность при 400-600 учениках+ персонал???????????????????

    Вместо того чтобы за хз сколько лет ковидобесия развить онлайн,методики, они ничего умного не придумали как при ****...х орков которые запускают все что могут - начать офлайн.
    В случае как с тц,кто будет ответственный???? Вангую что если подобная дичь и станет реальностью - в сентябре директора подсуетят на подписи "добровольные" заявы от родителей о снятии всей ответственности на время обучения в стенах.
  • Liya d21d54a3
    Де логіка? Вірус був страшніший за ракети?
    Щось мені підказує, що бабло на прожекті "укриття" для шкіл свої попилять зараз, гроші виведуть, а що буде восени їм нецікаво..
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