Новости • Война

Война объединила народ и власть Украины, такое единство передалось Европе, - Зеленский

2 52589
Война объединила народ и власть Украины, такое единство передалось Европе, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне против Украины невозможен поиск баланса.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед участниками фестиваля 4GameChangers, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, важно, чтобы после победы в этой войне Европа оставалась объединенной, а Украина была среди членов ЕС.

Отвечая на вопрос, как изменится Украина после этой войны, он отметил: "Украина уже изменилась. Иногда в обществе бывают споры, но эта война объединила наше государство. Она объединила народ и власть. И такое единство после этого передалось, я считаю, Европе".

Глава государства подчеркнул, что в этой войне невозможен поиск баланса, потому что это как искать баланс между добром и злом, между светом и тьмой. Ведь сегодня на территории нашего государства идет борьба за жизнь в Украине и Европе.

Читайте: Уже скоро пойдет на передовую, - Зеленский о новом оружии от США

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Ты, и твоя отара не народ. С каждым днем вторжения, с каждой новой жертвой вопросов к вам все больше. И война ничего не спишет
  • Бенина Мама
    Приходилось видеть такую куйню, так что мне уже давно не смешно от такого бреда:
  • Right Right 2d264255
    Українці як вважали зелупу блазнем так і вважають
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости