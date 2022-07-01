Война объединила народ и власть Украины, такое единство передалось Европе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне против Украины невозможен поиск баланса.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед участниками фестиваля 4GameChangers, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, важно, чтобы после победы в этой войне Европа оставалась объединенной, а Украина была среди членов ЕС.

Отвечая на вопрос, как изменится Украина после этой войны, он отметил: "Украина уже изменилась. Иногда в обществе бывают споры, но эта война объединила наше государство. Она объединила народ и власть. И такое единство после этого передалось, я считаю, Европе".

Глава государства подчеркнул, что в этой войне невозможен поиск баланса, потому что это как искать баланс между добром и злом, между светом и тьмой. Ведь сегодня на территории нашего государства идет борьба за жизнь в Украине и Европе.

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