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Не стоит ехать в отпуск на Черноморское побережье – "это не курортная территория, а зона боевых действий", - ОК "Південь". ВИДЕО

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Не стоит ехать в отпуск на Черноморское побережье – "это пока не курортная территория, а зона боевых действий".

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что спасатели завершили поиск тел в многоэтажке. По его словам, дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. В квартирах остались погибшие животные.

Продолжается разбор завалов на базе отдыха.

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Поїдуть. Причому масово. Ще й тягнучки будуть багатокілометрові на шляхах. Ну а в Одесі почнуться п'яні оргії, мордобої, співи, перегони на автівках вночі і т.д. Чхати всі ці тупорилі хотіли на вашу війну...
  • irenka ko
    В Україні не залишилось безпечних місць, тому курортний сезон відкладається. Війна блдь.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ага, які батьки при здоровому глузді відправлять дитину в табір навіть в Карпатах при тому що прильоти тепер скрізь при вдаваній супер-пупер ППО. краще мовчати, сидячі в Словакії чи десь ще за кордоном....гриби їй, мля...
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