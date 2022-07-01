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Оккупанты пытаются бежать с мест боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку, - ГУР

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Оккупанты пытаются бежать с мест боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку, - ГУР
В Херсонской области оккупанты пытаются бежать с фронта в Крым через Арабатскую стрелку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

"В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся", - говорится в сообщении.

В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

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Топ комментарии

  • 1sarmat
    Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. В сети появились данные, что удар был нанесен из ракетных систем залпового огня HIMARS
  • Валентина Саюн c856325a
    18-20 річні це не старий маразматик. Ніякий форум Ленінграда не заставить їх прийняти смерть від української артилерії на українській землі. Нехай тікають
  • Олександр Олійник 4609ce3b
    Ну для таких туристів в українських селах завжди повинні бути отруєні пиріжки і прохолодний квас
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