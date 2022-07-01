Оккупанты пытаются бежать с мест боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку, - ГУР

В Херсонской области оккупанты пытаются бежать с фронта в Крым через Арабатскую стрелку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

"В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся", - говорится в сообщении.

В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

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