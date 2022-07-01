Война может длиться очень долго, потому что Путин к ней готовился, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц не верит, что западные санкции заставят Путина быстро завершить войну в Украине, ведь он готовился к ней не менее года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Длительное планирование Путина свидетельствует о том, что он готов к длительной войне… И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", - высказал мнение канцлер в ответ на вопрос, когда наступит момент, что у России больше нет возможности продолжать войну, когда у Путина окончатся оружие и средства.

В то же время Шольц отметил, что "этого действительно никто не знает".

"Он является лидером очень большой страны, где живут многие люди, со многими ресурсами, и он действительно ведет эту жестокую войну, и он готовился к ней очень долго", - сказал Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конец войны в Украине пока нельзя предсказать, - Шольц

По словам канцлера ФРГ, "решение вести войну против Украины было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней".

Шольц также отметил, что хотя Путин этого и не признает, он все равно осознает, что Россия испытывает на себе влияние западных санкций.

По словам журналистки, что Германия тратит ежемесячно примерно 2 миллиарда долларов на импорт российских энергоресурсов (примерно столько же ФРГ оказывает Украине помощь), Шольц возразил, что таким образом уменьшает для Путина эффект от санкций.

"Он не может ничего купить за деньги, которые он получает от нас, он имеет все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, которые он ищет. И это то, что (Путина. - Ред.) очень разозлило", - сказал канцлер, добавив, что Германия постоянно сокращает импорт российских энергоносителей.