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Воздушные Силы об ударах по врагу на Змеином: Уничтожены зенитно-ракетные системы, радиолокационные станции, РСЗО и личный состав. Небольшая часть рашистов эвакуировалась

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Воздушные Силы об ударах по врагу на Змеином: Уничтожены зенитно-ракетные системы, радиолокационные станции, РСЗО и личный состав. Небольшая часть рашистов эвакуировалась
Во время проведения операции по освобождению острова Змеиный от оккупантов авиация Воздушных Сил неоднократно наносила мощные авиаудары по враждебным позициям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Бомбардировщики, штурмовики и истребители, во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, армейской и беспилотной авиацией Сухопутных и Военно-Морских Сил, подразделениями Сил специальных операций, в очередной раз уничтожали оккупантов на острове Ахилла (так, в греческой мифологии называют о.Змеиный). В результате успешной операции уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск. Небольшая часть рашистов эвакуировалась, спешно покинув остров", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска. Удары наших летчиков помешали продвижению оккупантов нескольких важных направлениях. Поражены логистические центры врага, пункты обеспечения топливом, боевая бронированная техника и живая сила.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    Стугна,Вільха,Нептун,Богдана - это всё разработки за Порошенко, а за Зеленского - битум!
  • Amber
    САУ "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році,
    але влітку 2019 року проект був зупинений, фінансування анульоване, а випробування заблоковані bit.ly/3y4EwYL
    САУ ,, Богдана" поставила крапку про існування орків на о.Змііному!
  • Urs
    Вчерашняя топ-новость о сломанном ногте, наверное, стала более востребованной нашими СМИ, чем бегство орков со Змеиного. Оно и понятно, ведь сам по себе факт изгнания противника с этого острова имеет абсолютно положительную окраску, а вот подробности для зеленых СМИ - не очень по фен-шую. И то сказать, Генштаб показал, что детальную зачистку и окончательную разборку производила самоходная гаубица «Богдана», отечественного производства. Но как это обычно бывает в таких случаях, надо что-то говорить о самой артиллерийской системе, дальность стрельбы, вес боеприпаса, максимальное отклонение от точки прицеливания, но главное - кто такую красоту производит, где и сколько наша промышленность смогла выпустить этих чудесных машин. А вот с этим - косяк.

    Как только разговор пойдет в эту плоскость, то окажется, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?» Но зачем все это, когда есть новость с ногтями?
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