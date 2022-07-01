Путину никто не доверяет, нужны гарантии, - канцлер Австрии Нехаммер о "зерновых" коридорах в Черном море
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на фестивале цифровых технологий и медиа "4Gamechangers" в Вене.
"Путин заявил, что готов гарантировать эти коридоры (коридоры в Черном море для экспорта зерна из украинских портов. – Ред.). Встречное требование к Украине – они должны убрать морские мины у Одессы. Но это, конечно, абсурд, ведь никто не доверяет Путину в нынешней военной ситуации. Украина исходит из того, что как только они уберут мины, ВМФ России воспользуется возможностью захватить Одессу. И поэтому нужны гарантии. Это очень важно", - заявил канцлер.
Он отметил, что назревающий в мире продовольственный кризис связан с тем, что украинские порты в Черном море заблокированы российским военно-морским флотом. ООН и Турция вовлечены в разблокирование этих портов, при этом Анкара готова отправить военные корабли для обеспечения безопасности этих коридоров и предотвращения их использования Россией для нападения на Одессу.
"Турцию признает как Украина, так и Россия. И Турция уже заявила о готовности предоставить гарантии, это значит отправить турецкие ВМС в Черное море с целью обеспечения этих гарантий безопасности для Украины, чтобы российский ВМФ не воспользовался пробелами в безопасности", - сказал Нехаммер.