Работник волонтерского центра на Днепропетровщине разоблачен на продаже гуманитарки, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителя г. Днепра по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, волонтер благотворительного фонда во время военного положения продавал через мессенджер Телеграмм бронежилеты 4-го класса военного назначения. Установлено, что военное снаряжение было передано в качестве гуманитарной помощи бойцам Вооруженных Сил Украины из Республики Польша.

В ходе спецоперации он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении полумиллиона гривен за продажу 16 бронежилетов.

Во время проведения обысков по месту жительства и в автомобиле подозреваемого изъяты бронежилеты, документация, подтверждающая ввоз в Украину этого снаряжения для нужд ВСУ, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц, среди работников волонтерского центра.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением ГУ НП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – управлением стратегических расследований и СБУ в Днепропетровской области.

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