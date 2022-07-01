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Рекомендуем киевлянам ходить на пляжи, возле которых есть укрытие на случай воздушной тревоги - ГСЧС

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Рекомендуем киевлянам ходить на пляжи, возле которых есть укрытие на случай воздушной тревоги - ГСЧС
Жителям Киева рекомендуют посещать только те пляжи, у которых есть укрытие на случай воздушной тревоги.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве официально не открыто ни одного пляжа. …Поэтому если люди все же идут на пляж, нужно посмотреть, если рядом с пляжем есть жилой дом или какое-нибудь укрытие и они за 2-3 минуты смогут с пляжа укрыться, то тогда можно пользоваться, если нет – мы бы не рекомендовали это делать", – пояснил он.

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Топ комментарии

  • Royal Flush d24c21f6
    какой пляж во время войны, идиоты? повесить бы этих *лядей которые дают подобные советы.
  • Eugen Mk
    Вообще ябы рекомендовал кагбе наоборот - валить на пляж при тревоге. Подальше от домов, ТРЦ, ЖД и промзон. Целее будешь.
  • Андрей Карпюк
    Потому что в Николаеве разбомбили пляжное кафе по названием "бомбардир". Иди потанцуй там, хотя и пляжная зона.
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