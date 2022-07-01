5 человек получили ранения в результате обстрела Николаевщины российскими оккупантами, - облсовет

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали территорию Николаевской области, в результате чего ранены 5 человек.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Вновь зафиксированы ракетные удары по городу Николаеву - сегодня с утра около 10 прилетов. Также под обстрелами Баштанский и Николаевский районы. Обстрелы зафиксированы в Широковской, Березнеговатской, Ингульской, Первомайской, Куцурубской, Радсадовской и Галицыновской громадах", - отметила она.

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. Детей пострадавших нет.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 258 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 50 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Замазеева.

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