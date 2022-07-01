5 человек получили ранения в результате обстрела Николаевщины российскими оккупантами, - облсовет
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.
"Вновь зафиксированы ракетные удары по городу Николаеву - сегодня с утра около 10 прилетов. Также под обстрелами Баштанский и Николаевский районы. Обстрелы зафиксированы в Широковской, Березнеговатской, Ингульской, Первомайской, Куцурубской, Радсадовской и Галицыновской громадах", - отметила она.
За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. Детей пострадавших нет.
"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 258 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 50 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Замазеева.