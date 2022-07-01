Утренний удар по Николаеву: Выпущено около 10 ракет, оккупанты попали в частные предприятия. ВИДЕО

Сегодня утром Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По городу было выпущено около 10 ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения.

"Также за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район города, в результате чего было повреждено 18 частных домов (выбиты окна и побита крыша). Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы жилого дома, куда 29 июня попала ракета. Пока они помогают людям забрать собственные вещи из квартир, в которые есть доступ", - резюмирует он.

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