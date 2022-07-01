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В НАТО считают, что у России нет достаточно сил для вторжения в Молдову

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В НАТО считают, что у России нет достаточно сил для вторжения в Молдову
Россия пока не представляет угрозы для Молдовы. Она не имеет достаточно ресурсов для вторжения со стороны Приднестровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоане ТВ Moldova 1.

По его словам, война в Украине перешла на стадию истощения, поэтому Россия не сможет разрешить еще один военный конфликт. В НАТО уверены, что пока для Молдовы нет причин для беспокойства.

"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", – сказал Джоане.

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Он добавил, что НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. Джоанэ призвал Молдову "извлечь выгоду" из этого.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы атаки РФ пока нет, но никто не знает, что будет через полгода.

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Топ комментарии

  • A San
    Ви пропонуєе ЄС зупинить свою економіку , яка десятиліттями вистроювалась під російський газ?
    Коли вона зупиниться ,ЄС буде не до України.
    І повірте ,свою економіку ЄС сскоріше переорінтує без російського газу, ніж зелені приймуть антикорупційні закони.
  • Oleksandr Onys
    Ви чуєте взагалі, про що розмірковуєте? Чи полізе росія в чергову країну зі зброєю. На повному серйозі розмірковуєте. І продовжуєте купувати в них нафту і газ. Довбні
  • Adalet
    Ой, та перекладіть вже їм хтось кацапське "на міру і смєрть красна"
    Кацапня розпочинає війни не тому, що в неї є на це достатньо ресурсів, а тому, що вона кацапня
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