В Минздраве рассказали, как война влияет на биологический возраст украинцев, и предупредили о "молодении" болезней
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил УНИАН со ссылкой на слова Ляшко в эфире информационного телемарафона.
По словам министра здравоохранения, сейчас в Украине происходит наиболее информатизированная война со всех времен, поскольку люди практически в прямом эфире видят ужасающие последствия продолжающейся войны.
"По предварительным просчетам и исследованиям, такой продолжительности влияние на психоэмоциональное состояние людей приводит к тому, что они биологически стареют на 10-15 лет. То есть нас будут догонять те болезни, которые обычно, например, в 40 лет, не случались, а случались в 60 лет", - сказал Ляшко.
Он сообщил, что украинский Минздрав готовится к тому, что через год-два увеличится количество случаев онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, то есть инфарктов и инсультов.