Признание РФ прямой угрозой НАТО – это заявка на противостояние по всем направлениям, - МИД России

В России отреагировали на признание РФ прямой угрозой НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Решение НАТО признать нас "прямой угрозой" - это серьезная заявка на противостояние с Россией по всем фронтам и с использованием всех инструментов", – отметили в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, ранее лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой для Альянса.

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