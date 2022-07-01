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Признание РФ прямой угрозой НАТО – это заявка на противостояние по всем направлениям, - МИД России

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Признание РФ прямой угрозой НАТО – это заявка на противостояние по всем направлениям, - МИД России
В России отреагировали на признание РФ прямой угрозой НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Решение НАТО признать нас "прямой угрозой" - это серьезная заявка на противостояние с Россией по всем фронтам и с использованием всех инструментов", – отметили в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, ранее лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой для Альянса.

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Это просто значит, что паРаше - песец. Полный и пушистый. Дов**бывались со своим империализмом, деграданты.
  • чугунный батон
    Для тупых доходит не сразу ?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Расчехлилась мокша? ****@ вам!
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