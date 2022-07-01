Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети, возобновление электроснабжения под угрозой

29 июня 2022 года Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети. Без доступа к средствам компания не сможет производить ремонты электросетей, разрушенных после обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Арест счетов не позволяет закупать материалы и ремонтировать сети, которые каждый день обстреливает враг. Это ставит под угрозу поставки света в Донецкой области.

ДТЭК призывает Государственную исполнительную службу и Министерство юстиции Украины разблокировать счета компании и руководствоваться в своих решениях в первую очередь интересами жителей Донецкой области, нуждающихся в электроснабжении", - говорят в ДТЭК.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК вернул свет почти для 3 млн домов украинцев, из них - 1,9 млн в Донецкой области.

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