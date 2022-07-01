Укрзализныця не будет поднимать цены для пассажиров в 2022 году

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что компания не планирует в 2022 году поднимать тарифы на пассажирские перевозки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По словам руководителя компании, не индексировать тарифы на пассажирские перевозки – это принципиальная позиция властей, и Укрзализныця эту позицию поддерживает.

"Сейчас затруднительная ситуация, украинцы вынуждены перемещаться по стране и за ее пределы из-за военных действий. Для многих железная дорога стала дорогой жизни, и было бы несправедливо сейчас поднимать тарифы. И я считаю, что это правильная позиция", – отметил Камышин.

Он также добавил, что в этом году компания больше обычного индексировала тарифы на грузовые перевозки именно для того, чтобы не допустить поднятия тарифов на пассажирские перевозки.

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