Из-за повреждения газопровода в Запорожье пищевая промышленность в Мелитополе остановится, - Мэр Федоров

В оккупированном Мелитополе из-за повреждения газопровода в ближайшее время может исчезнуть газоснабжение, под угрозой выпечка хлеба и производство продуктов.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Утром газ в трубопроводе был, но все четко понимают, что сегодня он уже закончится, и не смогут люди пользоваться газом. Прежде всего, в бытовом плане. А электроприборами – не готовы. Ведь речь и об обогреве помещений, подогреве воды. Вторая проблема – пищевая промышленность – она остановится, а это выпечка хлеба, производство других продуктов", - сказал он.

Напомним, вблизи села Мирное в Пологовском районе в результате вражеских обстрелов перебитым оказался магистральный газопровод. Без газа осталась Ореховщина, на очереди – Мелитопольский и Васильевский районы.

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