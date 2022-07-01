Вся инфраструктура общественного транспорта в Мариуполе уничтожена рашистами, - горсовет

В оккупированном Мариуполе рашисты уничтожили почти весь транспорт, закупленный за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, около 90% не подлежит ремонту. Для восстановления того уровня, что было – необходимы сотни миллионов инвестиций и до 3-х лет работы. 259 автобусов, троллейбусов и трамваев повреждены, около 90% полностью уничтожены и не подлежат обновлению. Более или менее уцелевший транспорт оккупанты пытаются отремонтировать и отправляют его в Донецк.

Кроме того, разрушены более 50 км троллейбусной и трамвайной контактной сети. А это 95%. Чтобы это восстановить, необходимо 2-3 года активной работы и миллионные инвестиции", - говорится в сообщении.

"Лишь через пять лет нам удалось построить современную транспортную модель. Закупили комфортабельные автобусы и троллейбусы, запустили новые маршруты. Уже начали ремонт депо, которое должно было стать лучшим в Украине. Мариупольцы наконец-то получили в родном городе европейский уровень сервиса. россияне все это цинично уничтожили.Теперь они еще и вывозят уцелевший транспорт в Донецк. А мариупольцам дают устаревшие автобусы. Таково их "освобождение", которое основывается на разрушении и издевательстве над жителями", - отметил мэр Вадим Бойченко.

Также смотрите: Захват Лисичанска войсками РФ – это вопрос дней, - репортаж Sky News. ВИДЕО