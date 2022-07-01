В Госдепе США осудили признание Сирией "независимости" "Л/ДНР": "Изоляция Асада и Путина"

Официальный Вашингтон заявил, что признание режимом в Сирии независимости так называемых "Л/ДНР" является лишь подтверждением того, что режимы Асада и Путина изолированы и не относятся к широкому международному сообществу.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Признание режимом Асада так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" свидетельствует о совместной изоляции режима (Асада – ред.) и президента Путина. Широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток разделения суверенной территории Украины", - подчеркнул официальный представитель Госдепа.

Читайте: Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, - МИД

Заявление внешнеполитического ведомства США последовало после того, как 29 июня Сирийская Арабская Республика официально признала "независимость и суверенитет" так называемых "Л/ДНР", созданных Россией на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Официальный Киев в ответ заявил, что разрывает дипломатические отношения с Сирией и начинает введение против нее торгового эмбарго. В отечественном МИД отметили, что рассматривают это как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.