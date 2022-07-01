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В войне России против Украины ранения получили более 90 тыс. оккупантов, - Резников

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В войне России против Украины ранения получили более 90 тыс. оккупантов, - Резников
Россия на войне против Украины уже потеряла более 30 тысяч своих военных.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время встречи с группой немецких депутатов от фракции ХДС/ХСС во главе с исполняющим обязанности руководителя комитета Бундестага по иностранным делам господином Томасом Эрндлем, передает Цензор.НЕТ.

"Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян — ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям. Агрессор стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также ставит задачу по удержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море. В свою очередь, территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления", - подчеркнул глава Минобороны.

По словам Резникова, "сохранять лицо" Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе... Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто победим врага вместе", — призвал министр.

Также Резников поблагодарил немецких парламентариев за поддержку Украинского народа и оказание помощи Украине.

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Там внутри еще коробок спичечный, на котором три фамилии - экипаж машины боевой)
  • oleg1966
    "Смысл какой был штурмовать Северодонецк? Его вымучили, и что? Никто не полез на другую сторону - там в Лисичанске возвышенности укрепленные. Начали наступать на Лисичанск с юга, прорываться с другой стороны. А зачем тогда штурмовали Северодонецк? Надо было сразу с юга идти… А когда бы окружили два города (до сих пор ничего не окружили!) Северодонецк пал бы без всяких боев… Российская армия была втянута в тяжелейшие бои в Северодонецк в городскую агломерацию, в условия города, где теряется преимущество в бронетехнике: "Джевелины" рулят из любого подвала, прошибая любой танк. Где не работает авиация - она не может эффективно действовать в городских условиях… И где артиллерия способна только сносить эти города, в щебень их превращать. Но даже в щебень превращенные города - прекрасный рубеж для обороны. Зачем российская армия туда влезла?"

    "Они втянули российские войска в бой на самых выгодных для себя условиях… Успешная тактика украинских войск. Они столько дней держали все это дело в напряжении, потом ушли. Город, конечно, сдан. Ну и Бог с ним. Ничего такого! (...) Это не решает судьбу войны. Даже взятие Лисичанска не решит судьбу войны! (...) Они навязывают российским генералам свою войну. А это успех. За счет этого мы видим, что наступление идет черепашьими методами. Надо выиграть не бой за Северодонецк, а войну. А войну таким путем не выиграешь"
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