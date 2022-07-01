В "Киевстаре" рассказали, как поддерживают Украину во время войны: 4,2 млрд грн налогов, 33 млн грн на гуманитарные проекты (реклама)

С начала масштабного вторжения России в Украину национальный телеком-оператор "Киевстар" направил в госбюджет 4,246 млрд грн налогов и сборов, а также перечислил в благотворительные фонды 33 млн грн. Объем безвозмездных услуг в поддержку абонентов во время войны превысил 420 млн. грн.

"Ведущий украинский оператор телекоммуникаций "Киевстар" остается надежным партнером государства и помогает обществу преодолеть сложности военного времени", – прокомментировали в компании поддержку Украины, ее населения, военных и беженцев.

Из 4,246 млрд грн налогов и сборов 1,682 млрд. грн "Киевстар" уплатил в государственный бюджет досрочно, чтобы поддержать экономику государства для противодействия агрессору.

Безопасность для украинцев и предоставление им надежной связи в любых обстоятельствах – среди приоритетов оператора. Более 1200 бомбоубежищ в разных городах Украины имеют бесплатный проводной интернет от "Киевстара". А через мобильную сеть оператора Госслужба по чрезвычайным ситуациям передает украинцам жизненно важные сообщения, количество которых уже превысило 300 млн.

Также "Киевстар" реализует широкий пакет гуманитарных проектов в поддержку украинских военных, больниц, пожилых и пострадавших от войны – на такие цели направлено более 33 млн гривен. К сбору средств присоединились и абоненты компании: "Киевстар" выделил короткие номера, которые позволили людям делать простые переводы на гуманитарные цели в проверенные фонды с безупречной репутацией – компания передала свыше 3,2 млн грн нуждающимся в поддержке и помощи.

"Своей главной задачей "Киевстар" считает обеспечение в стране стабильной, непрерывной связи,– отметили в компании и сообщили. – Более 90% сети оператора стабильно функционирует и обеспечивает абонентов услугами связи и скоростного интернета. Для этого в первом квартале 2022 года оператор инвестировал в развитие связи 659 млн грн. За время военных действий компания построила 110 новых объектов мобильной связи и улучшила связь 4G в 3,5 тыс. населенных пунктов".

Киевстар заботится, чтобы абоненты могли общаться с родными и близкими, где бы они ни находились. За время войны компания предоставила абонентам безвозмездных услуг на сумму эквивалентную 429 млн грн. В 30 странах мира, куда вынужденно выехали миллионы украинских женщин и детей, абоненты получают услуги связи по тем же тарифам, что и в Украине.

Кроме того, "Киевстар" обеспечивает бесплатной мобильной связью медиков, работающих в зонах риска.