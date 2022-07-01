В проекте оптимизации структуры Кабмина предлагается ликвидировать Министерство по делам ветеранов, - нардеп "ЕС" Фриз

Власти планируют сократить количество министерств, объединяя их между собой.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп опубликовала предварительный план изменения структуры Кабинета Министров.

Фриз отмечает, что одним из последствий предложенной оптимизации станет исчезновение Министерства по делам ветеранов.

"Больше всего расстроило, что на Минвете поставили крест в этой реформе. То есть в стране, в которой будет несколько миллионов ветеранов и членов их семей не будет профильного министерства. Не смогли закрыть в 2019, потому что Зеленский пообещал на ветеранском форуме сохранить ведомство, так во время/после войны стремятся умножить "на ноль", - написала депутат.

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