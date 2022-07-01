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В проекте оптимизации структуры Кабмина предлагается ликвидировать Министерство по делам ветеранов, - нардеп "ЕС" Фриз

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Власти планируют сократить количество министерств, объединяя их между собой.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп опубликовала предварительный план изменения структуры Кабинета Министров.

В проекте оптимизации структуры Кабмина предлагается ликвидировать Министерство по делам ветеранов, - нардеп ЕС Фриз 01

Фриз отмечает, что одним из последствий предложенной оптимизации станет исчезновение Министерства по делам ветеранов.

"Больше всего расстроило, что на Минвете поставили крест в этой реформе. То есть в стране, в которой будет несколько миллионов ветеранов и членов их семей не будет профильного министерства. Не смогли закрыть в 2019, потому что Зеленский пообещал на ветеранском форуме сохранить ведомство, так во время/после войны стремятся умножить "на ноль", - написала депутат.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Pohribnyi
    От цікаво, як зросте штат післячергової оптимізації?
  • user009
    Спорить о чем-либо с ватой в интернете нет никакого смысла как минимум с 2014 года, это работа ВСУ и СБУ. Я ватных знакомых в начале 2015 побанил (жаль, что не раньше), и больше не общаюсь.
  • Чайка Київ
    Пліснява влада, це містечковий варіант кацапів. Такі ж нахабно упороті, у своїй впевненності в недоторканність. А даремно.
    Україна- не мордор!!!
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