Украина обратилась в Международный суд ООН с доказательствами о нарушении РФ Конвенции о геноциде, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о представлении в Международный суд ООН меморандума о безосновательных обвинениях Украины в "геноциде" со стороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кулеба отметил: "Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба".

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