Отбита попытка рашистов разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 01.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 128 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области, а также Стариковое и Атинское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чеполь, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпанового. Продолжает проводить воздушную разведку.

На Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение. Вел артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Долгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиново, Кодема, Нью-Йорк. Покровское, Зайцево, Травневое и Вершина. Вражеские авиационные удары были зафиксированы у Клинового и Покровского.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии различных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горское, Гуляйполе, Времевка, Угледар, Новоандреевка, Красное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Красный Яр, Кавказ, Степное, Калиновка, Великое Артаково, Добрянка, Потёмкино и Николаевка. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Дивизия.

В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ в Николаевской области уничтожен российский БПЛА "Форпост", примерной стоимостью 7 миллионов долларов США. Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают деятельность по поражению логистических центров врага, пунктов обеспечения топлива, скоплений боевой бронированной техники и живой силы.

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В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии.

Верим в Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.