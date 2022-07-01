Кабмин создал рабочую группу по мониторингу распределения и целевого использования гуманитарной помощи

Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу по усовершенствованию порядка мониторинга распределения и целевого использования гуманитарной помощи.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, создана межведомственная рабочая группа по усовершенствованию порядка (инструментов) мониторинга распределения и целевого использования гуманитарной помощи, в том числе с использованием цифровых технологий.

В связи с этим утверждено положение о межведомственной рабочей группе и ее должностном составе.

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