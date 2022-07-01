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Силы НАТО в Европе возглавил генерал США Каволи, специализирующийся на России

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Силы НАТО в Европе возглавил генерал США Каволи, специализирующийся на России
Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе с 1 июля стал генерал армии США Кристофер Каволи.

Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных Сил США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На церемонии передачи полномочий присутствовали глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. 

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"Я имел честь находиться в ваших рядах последние четыре с половиной года, и я благодарен, что буду иметь возможность и дальше это делать. Вместе мы будем идти в светлое будущее", - заявил Каволи.

Согласно официальной биографии, Кристофер Каволи родился в Западной Германии, окончил Принстонский университет США с дипломом биолога и с 1987 года служил в рядах Вооруженных сил США.

В конце 1990-х годов Каволи служил в Боснии и Герцеговине в рамках миротворческой миссии НАТО, позже принимал участие в вооруженных действиях в Афганистане. Генерал также имеет опыт в разработке политики в отношении России в штабе Вооруженных сил США и научной деятельности в Национальном институте обороны.

Каволи свободно владеет французским, итальянским и русским, а также является специалистом по вопросам Евразии.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Характеристика від блогера Олега Шарпа на американського генерала Крістофера Каволі, якого прзначили головнокомандуючим сил НАТО в Європі:

    "Он в совершенстве владеет русским, а также получил магистерскую степень в Йельском университете по специальности «российские и восточноевропейские исследования».
    Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Капитолия. В связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами Пентагона. Ненавидит русню".
  • 5 копійок
  • дератизатор
    Головне шоб у нього яйця були, а не як у Шольца та Столтенберга...
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