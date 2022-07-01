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Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами ПРО

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Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами ПРО
После обстрела Россией Одесской области министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами противоракетной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Террористическое государство Россия продолжает войну против мирного населения, нанеся ночные ракетные удары по Одесской области, в результате чего погибли десятки людей, в том числе дети. Призываю партнеров как можно быстрее обеспечить Украину современными системами ПРО. Помогите нам спасти жизни и положить конец этой войне", - отметил он. 

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Топ комментарии

  • Топ Ган
  • Olena Lynch
    Осталось только выпрашивать у партнёром помощи везде где только можно , ведь про свою ПРО никто не думал 3 года.
  • 5 копійок
    Зато паржалі папріколу.
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