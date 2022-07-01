Российские войска обстреляли дома в Запорожье. ФОТО

За прошедшие сутки в органы полиции поступило четыре десятка сообщений о совершении военнослужащими России обстрелов мирного населения Пологовского района. Враг попал по жилым домам в населенных пунктах Ореховщины и Гуляйпольщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Запорожской областной военной администрации.

"Российский огонь уничтожает мирную инфраструктуру Пологовщины. В результате вооруженной атаки по Гуляйполю, в частных домах сильно повреждено шиферное перекрытие, иссечены стены и выбиты окна", - говорится в сообщении.

В частности, вражеский снаряд попал в фасад пятиэтажки, в результате чего произошло возгорание. В помещении разрушены все пять этажей, выбиты окна в подъездах, повреждены балконы и сгорели квартиры.





На Ореховском направлении полицейские задокументировали 34 факта о последствиях артиллерийских обстрелов, из них – 23 по Преображенке. Во всех случаях враг уничтожал жилые дома людей, никак не относящихся к военным объектам. Некоторые дома трижды попали под вражескую атаку, поэтому имеют значительные разрушения.

Также читайте: От российского ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы

В один из домов попадают сразу несколькими ракетами. Заявители сообщили, что некоторые из них взорвались, но другие не сдетонировали и торчат в стенах и комнатах.

Значительные разрушения получили и приусадебные здания, гаражные помещения и дворы Ореховцев.











Кроме этого враг нанес значительные удары по селам Малая Токмачка, Новопавловка и Белогорье. У некоторых граждан при обстреле полностью выгорело имущество, авто и мототранспорт, а также от ракет погиб домашний скот.

Также читайте: Кулеба призвал партнеров обеспечить Украину современными системами ПРО