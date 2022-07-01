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Залужный обсудил с Милли вопросы материально-технического обеспечения ВСУ

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Залужный обсудил с Милли вопросы материально-технического обеспечения ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли обсудил вопросы реализации стратегии освобождения Украины от оккупантов, а также материально-технического обеспечения ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главкома ВСУ.

"Мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующими материально-техническими ресурсами. Мы благодарны за оказанную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", — написал Залужный.

По его словам, Милли передал заверения президента США Джозефа Байдена и министра обороны США Ллойда Остина, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. "Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными силами Украины и Украинским народом, которые вызывают восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", — добавил Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стабилизации ситуации на Луганском направлении необходимо установление огневого паритета, - Залужный в разговоре с Милли

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Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Армия у нас самая лучшая , вооружение только давайте побольше и поскорее. Ну и за то что не бросили Украину один на один с полоумной ордой тоже громадное спасибо.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Саме так,в межах загально втзнаних кордонах 1991 р.!!! І вселяка хрєнь про межі 26.02.22 ,це зрада світлої пам'яті геройськи загинувших воїнів ЗСУ та загинувших мирних українців!!!)))
  • Alex Gnatiuk
    Залужний- велика надія Української держави і народу України!!!
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