Залужный обсудил с Милли вопросы материально-технического обеспечения ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли обсудил вопросы реализации стратегии освобождения Украины от оккупантов, а также материально-технического обеспечения ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главкома ВСУ.

"Мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующими материально-техническими ресурсами. Мы благодарны за оказанную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", — написал Залужный.

По его словам, Милли передал заверения президента США Джозефа Байдена и министра обороны США Ллойда Остина, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. "Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными силами Украины и Украинским народом, которые вызывают восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", — добавил Залужный.

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