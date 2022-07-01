С начала полномасштабной войны компании из РФ и Беларуси стали исполнителями госзакупок на 65 млн грн, - БЕБ

БЭБ выявило государственные закупки на сумму 65 млн гривен, исполнители которых – компании с российским или белорусским происхождением.

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины обнаружили, что после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из России или Беларуси не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

То есть реализовывали товары или услуги.

Сумма таких закупок составила около 65 миллионов гривен.

Такие вопиющие случаи установили аналитики БЭБ при анализе более 400 тысяч госзакупок.

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Об этом сообщил директор БЭБ Вадим Мельник во время национального телемарафона.

"Это недопустимо, поэтому БЭБ будет инициировать рассмотрение вопроса перед Кабмином, чтобы полностью запретить допуск компаний из РФ и РБ к государственным закупкам", - подчеркнул Вадим Мельник.