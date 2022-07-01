Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Стере усиление санкций против России, дальнейшую оборонную поддержку и послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере во время его визита в Киев усиление санкций против России, дальнейшую оборонную поддержку и послевоенное восстановление Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы говорили с премьер-министром о дальнейшей оборонной поддержке для защиты наших людей. Премьер-министр сегодня посетил Черниговскую область и районы, которые пострадали от российской оккупации ... Это очень важно, чтобы правду лидеры Европы видели собственными глазами и несли ее в Европу, правдиво рассказывали европейскому обществу, что происходит в Украине – кто здесь воюет, как и какое зло Россия принесла в наше государство", - заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Норвегии в Киеве.

По словам президента, стороны также обсудили вопрос восстановления Украины после войны. "Я очень рад, что Норвегия рассмотрит возможность присоединиться к восстановлению нашей страны", - сказал он.

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Кроме того, Зеленский обсудил со Стере дальнейшее усиление санкций против России.

"Обсудили, как можно еще усилить этот процесс. Давление на РФ нужно для мира и завершения войны", - резюмировал президент.