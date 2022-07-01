Семье погибшего капитана ВСУ Шаманова нужна помощь

В бою против российских оккупантов погиб капитан ВСУ Ярослав Шаманов (Шерман). Его семье нужна помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь фейсбука Олекса Косенко.

Он отметил: "Капитан Шерман.... Не щадя себя спасал своих солдат под шквальным огнем САУ152, АСГ, СПГ, минометов танков и под атаками двух КА-52.

У него осталась семья, жена с двумя детишками, кто может поддержать материально вот карта моно:

5375414133778760 Кирилл М. Назначение "на Шермана"