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Семье погибшего капитана ВСУ Шаманова нужна помощь

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В бою против российских оккупантов погиб капитан ВСУ Ярослав Шаманов (Шерман). Его семье нужна помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь фейсбука Олекса Косенко.

Он отметил: "Капитан Шерман.... Не щадя себя спасал своих солдат под шквальным огнем САУ152, АСГ, СПГ, минометов танков и под атаками двух КА-52.

У него осталась семья, жена с двумя детишками, кто может поддержать материально вот карта моно:

5375414133778760 Кирилл М. Назначение "на Шермана"

Семье погибшего капитана ВСУ Шаманова нужна помощь 01

Топ комментарии

  • Виталий Поляков 7f0d9354
    Разве семье погибшего не положена выплата от государства? Заявляли о 15 млн.грн.. Редакция Цензора могла бы заняться этим вопросом, сколько реально получает ранненый, выплаты за убитого, какие есть проблемы.
  • V Vv 00263b4f
    -. Не вірю. Публікуйте заклик на сторінці бригади. У мене є троє з таким виголосом і усі живі.
  • Психиатрическая больница No1
    Тут какая то муть.. Деньги просит кум Косенко, а не жена, на карту какого-то Кирило М, со счётом в банке корешей рыгов.. Есть подозрение, что работают одаренные менеджеры..
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