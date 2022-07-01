Предлагается создать офисы восстановления в странах-партнерах с главным офисом в Киеве, - Шмыгаль

Украина хочет не просто восстановить здания и постройки, а создать лучшую инфраструктуру, лучшие условия для проживания и бизнеса, построить страну по правилам цивилизованного мира.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на видеоконференции с послами стран "Большой семерки", Швейцарии и главами международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль сообщил, что уже на следующей неделе в г. Лугано состоится Конференция по вопросам восстановления Украины, где будет представлен проект соответствующего плана.

"Ключевой принцип, который предложил президент Украины при рассмотрении будущего плана восстановления, – это принцип региональной ответственности наших партнеров за области, города, городки в Украине. Есть уже часть стран, которые избрали для себя приоритеты в восстановлении. Призываем других также приобщаться к процессу", – отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, Украина должна быть восстановлена ​​по принципу build back better, а будущая инфраструктура должна соответствовать европейским стандартам. Среди прочего ключевыми принципами плана восстановления должны стать принцип безопасности, верховенство права, прозрачность, справедливая трансформация, "зеленое" восстановление, диджитализация, инклюзивность, безбарьерность, благоприятный инвестиционный климат, развитие бизнеса в Украине.

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"Восстановление Украины — процесс, который потребует многих усилий. Не только финансовых, но и усилий многих компаний. Поэтому мы ожидаем больших проектов в сфере государственно-частного партнерства. Рассчитываем, что иностранные компании будут приходить в Украину, создавать здесь рабочие места и платить налоги. Будем предлагать лучшие условия, чтобы компании оставались и продолжали свою работу в Украине и после возобновления", – подчеркнул Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, ключевым источником обновления Украины должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Вдобавок это могут быть льготные кредиты от партнеров, международных финансовых организаций, банков. Еще одним источником, по его словам, может стать грантовая поддержка и индивидуальные взносы. Для этого была создана платформа United24.

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Глава правительства также рассказал об организации работы этой платформы. Она состоит из нескольких уровней: лидеров государств, чиновников и официальных лиц, групп по реконструкции по направлениям.

Кроме того, Украина предлагает создать офисы востановления в странах-партнерах. При этом, как отметил Шмигаль, главный офис должен размещаться в Киеве.