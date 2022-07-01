Украина получила от Германии грант на €1 млрд, - Минфин

Грант Федеративной Республики Германия размером EUR1 млрд поступил в государственный бюджет Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, который открыл Международный валютный фонд для направления денег стран-доноров на помощь Украине", – уточнило ведомство в прессрелизе.

Согласно ему, вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Всего с начала войны Украина уже получила от Германии EUR1,3 млрд для поддержки финансово-бюджетной системы, отметил Минфин.

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Ранее на этой неделе Минфин сообщил о получении EUR446,8 млн кредита от Всемирного банка (ВБ) с гарантией Великобритании на EUR424,6 млн, гранта США на $1,3 млрд через мультидонорский счет ВБ и кредита Японии на сумму, эквивалентную около $500 млн.

В апреле 2022 г. МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием этого счета должны направляться на поддержку финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

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Германия стала второй страной, воспользовавшейся этим инструментом, вслед за Канадой, выделившей в первой половине июня льготный кредит в 1 млрд канадских долларов (эквивалент $773 млн).

Правительство оценивает ежемесячные потребности бюджета в финансировании дефицита в $5 млрд. Министр финансов Сергей Марченко ранее прогнозировал, что в июне международная финансовая поддержка Украины увеличится до $4,8 млрд с $1,5 млрд в мае, и благодаря поступившим в конце месяца средствам она оказалась близка к этой сумме. По словам главы Минфина, в июле правительство рассчитывает на сохранение таких же значительных объемов внешнего финансирования, как и в июне. В частности, ожидается поступление второго транша гранта от США ориентировочно на $1,3 млрд и кредита ЕС на EUR1 млрд.

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