Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – "один из самых печальных эпизодов", - МИД РФ

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – один из самых печальных эпизодов в эволюции европейской безопасности.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Российский чиновник не понимает мотивы, которыми руководствовались Финляндия и Швеция, принимая такое решение. По его словам, вступая в Североатлантический альянс, эти страны превращаются в "НАТОвскую периферию".

"Если мы будем следовать логике мадридских решений, после того, как вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость - это российско-финская граница, которую надо защищать, поэтому там надо размещать войска, вооружения. Это будет вести к ухудшению региональной безопасности, это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере", - сказал Грушко.

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