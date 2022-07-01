Новости • Агрессия России против Украины, Война

Норвегия выделит Украине €1 млрд помощи, - премьер Стере

2 56414
Норвегия выделит Украине €1 млрд помощи, - премьер Стере
Норвегия пообещала выделить один миллиард евро в поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Лига.нет об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге

"Я приехал в Киев, чтобы заявить о поддержке Украины и ее населения. Мы обещаем предоставить поддержку в размере одного миллиарда евро на период до конца этого года и на 2023 год для помощи людям, которые в этом нуждаются, для поддержки восстановления Украины и поддержки, собственно, Украины", – сказал премьер.

Он отметил, что война России против Украины является нарушением международного права.

"Вы имеете абсолютное право защищать себя, а мы имеем право помогать вам защищать себя, и мы этим правом воспользуемся", – сказал Стере.

Читайте также: Украина получила от Германии грант на €1 млрд, - Минфин

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Только расходование под своим жёстким контролем. А то ни денег, ни дела, ни клиентов, которые деньги взяли и "освоили"
  • VV SH e45b0889
    Норвежці, дякуємо. Але ви маєте контролювати кожен євро. На наших сподівань мало.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Спасибо всему цивилизованному Миру за поддержку Украины!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости