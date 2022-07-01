Первый вариант гарантий безопасности будет готов к концу июля, - Ермак
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на совместном с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции по рекомендациям в течение этого месяца. Поэтому будем работать очень быстро", – заявил он.
Ермак проинформировал, что в пятницу состоялось первое заседание группы по разработке таких рекомендаций, к которому присоединились около 10 экспертов из разных стран – США, Польши, Швеции и других государств.
По его словам, количество экспертов будет увеличиваться.
Также он отметил, что планируется конструкция, что будет большое соглашение для большого количества стран, которые захотят быть гарантами безопасности Украины. В то же время руководитель ОП подчеркнул, что это не исключает существования двусторонних договоров между странами, которые "захотят ещё добавить к этим гарантиям ещё гарантии", которые будут касаться двусторонних отношений.
"Пока мы не являемся членами никакого военного альянса, но мы не меняем наш путь туда, но нам гарантии нужны сегодня", - объяснил руководитель ОП и добавил, что стратегический путь Украины в НАТО прописан в Конституции.